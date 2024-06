Spalletti, se so chi dice la formazione? ‘Non so rispondere’

agenzia

Ct loda Yakin: è molto bravo, la Svizzera sta bene in campo

BERLINO, 28 GIU – “Se so chi dice la formazione? A questa domanda non so rispondere”. Così Luciano Spalletti alla vigilia degli ottavi di finale ad Euro 2024 con la Svizzera a Berlino risponde ad una domanda di un giornalista tedesco che è voluto tornare sulla conferenza infuocata stampa post Croazia a Lipsia. Poi Spalletti ha parlato delle qualità della Svizzera e del suo selezionatore: “Yakin è molto bravo, la Svizzera è una squadra che sta bene in campo. Con la Germania ha fatto vedere le sue qualità. Hanno forza come Xhaka”

