Sta meglio svedese Ollson, colpito da rara malattia cerebrale

agenzia

Tornato a casa dopo sei mesi di cure, spera di tornare a giocare

ROMA, 27 AGO – Il centrocampista della nazionale svedese Kristoffer Olsson, ricoverato in ospedale a febbraio per una rara malattia cerebrale che lo ha lasciato senza capacità motorie o verbali, è tornato a casa dal suo centro di riabilitazione, ha annunciato sui social media. Il centrocampista 29enne, tesserato per il club danese del Midtjylland, era svenuto in casa il 20 febbraio e quindi ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Aarhus, da dove un mese dopo è stato trasferito in un centro di riabilitazione. Lo svedese, che aveva riacquistato la parola e le funzioni motorie a metà aprile, ha detto tempo fa di aver intenzione di tornare a giocare, ma al momento né lui né il suo club hanno fornito una tempistica per il suo ritorno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA