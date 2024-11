Succede tutto nel primo quarto d’ora, pari del Palermo a Frosinone

serie B

Al gol di Insigne risponde Bracaglia

Termina in parità l’anticipo dello Stirpe tra Frosinone e Palermo al termine di una sfida sicuramente intensa. Gli ospiti passano in vantaggio praticamente al primo affondo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra, Insigne è abile a riprendere un tentativo di respinta della difesa di casa ed a calciare.

La sfera non indirizzata verso lo specchio della porta viene deviata involontariamente da Darboe che non lascia cosi scampo a Cerofolini. I giallazzurri nonostante il brutto colpo a freddo, iniziano a pressare con maggiore intensità mettendo in difficoltà i ragazzi di mister Dionisi.

Al 16′ Marchizza calcia perfettamente una punizione dal lato sinistro dell’area che Bracaglia è bravissimo a tramutare nel pari con un perfetto colpo di testa che si insacca alla destra dell’incolpevole Desplanches.

La prima frazione prosegue così su ritmi elevati anche se le due formazioni non riescono a creare altri seri pericoli. Avvio di ripresa con ritmi più bassi e gioco maggiormente spezzettato. La prima occasione è del Frosinone che al 19′ sfiora il gol con una battuta dal limite di Kvernadze che termina di poco a lato. Il Palermo reagisce e nel giro di pochi secondi Insigne impegna seriamente Cerofolini con due conclusioni dalla distanza: il portiere è protagonista con un intervento prodigioso soprattutto in occasione della seconda battuta negando la rete all’ex di turno. Nel recupero, dapprima Marchizza e subito dopo Henry, sfiorano il colpo vincente.

Il tabellino

Frosinone Palermo 1-1

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini 7; Biraschi 6, Monterisi 6, Bracaglia 6.5; Oyono A. 6, Gelli 6 (36′ st Garritano sv), Barcella 6 (44′ st Vural sv), Darboe 5.5, Marchizza 6; Kvernadze 6.5 (36′ st Canotto sv), Ambrosino 5 (1′ st Sene 5.5). In panchina: Sorrentino, Ghedjemis, Begic, Bettella, Oyono J., Lusuardi, Cichella. Allenatore: Greco 6.

PALERMO (4-3-3): Desplanches 6; Diakite 5 (43′ st Pierozzi sv), Nikolaou 5.5, Nedelcearu 5, Ceccaroni 6; Verre 6 (30′ st Vasic 6), Gomes 6 (19′ st Ranocchia 6), Segre 6; Insigne 6.5, Le Douaron 5 (30′ st Henry 6), Di Mariano 5.5 (43′ st Di Francesco sv). In panchina: Nespola, Sirigu, Lund, Brunori, Appuah, Buttaro, Pierozzi, Peda. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6. RETI: 2′ pt aut. Darboe, 16′ pt Bracaglia.