Supercoppa: Conceiçao ‘non sono emozionato, voglio vincere’

Domani mio figlio è avversario, spero di essere più felice io

ROMA, 02 GEN – “Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi. Domani Francisco sarà un avversario. Anche lui è abituato così. Lo voglio battere e lui mi vuole battere. Spero di essere più felice io domani”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Juventus a Riad. Domani l’allenatore rossonero affronterà suo figlio, attaccante bianconero. Un derby di famiglia al debutto sulla panchina del Milan. Conceiçao racconta anche le sue impressioni per il deludente match di campionato tra Milan e Juve: “L’idea che ho avuto l’ho passata anche ai giocatori: due squadre con voglia di perdere. C’è tanta qualità da una parte e dall’altra. Dobbiamo avere voglia di vincere domani pensando anche alla fase difensiva”.

