Supercoppa: De Siervo, ricordo Agroppi? Va capito contesto

Non aver fatto il minuto di silenzio non è mancanza di rispetto

MILANO, 05 GEN – “Sul tema delle tradizioni dobbiamo capire il contesto. Non aver fatto il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi non è stata una mancanza di rispetto nei confronti dell’Italia e tantomeno di Agroppi. Questo è un paese diverso con una cultura diversa e l’omologazione generalizzata non è un tema della Lega Serie A. Quando è stato proposto il minuto di silenzio abbiamo pensato fosse più opportuno farlo in un contesto che avrebbe capito il momento e reso omaggio”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa in Arabia Saudita alla vigilia della finale di Supercoppa italiana. “Riguardo il contratto stiamo guardando al futuro, la relazione con l’Arabia Saudita è molto buona, noi abbiamo disputato la prima finale nel 2019, ma non è escluso di tornare a giocare la Supercoppa in Italia. Ma non è un tema di soldi, il tema è l’apertura di un mercato, la costruzione di una relazione che deve essere costante nel tempo, non basta giocare una partita – ha aggiunto -. Sulla possibilità di giocare una partita all’estero ci stiamo lavorando da anni, ma oggi non è possibile. Non penso si possa giocare più di una gara all’anno e non credo possa essere un match importante come un derby”.

