Supercoppa di Spagna: Ancelotti, salvo solo la partita di Mbappé

GEDDA, 13 GEN – Deluso dai suoi giocatori dopo la sconfitta contro il Barcelona nella finale di Supercoppa spagnola (5-2), l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha comunque elogiato la prestazione di Kylian Mbappé, primo marcatore della partita. “C’è qualcosa da tenere di questa partita? Nulla, a parte la prestazione di Mbappé. Ha giocato molto bene, ha fatto delle ottime azioni, ha segnato. Per il resto dobbiamo dimenticare. E guardare avanti”, ha detto Ancelotti in conferenza stampa, commentando il 5-2 a favore del Barça. “Dobbiamo affrontare la realtà: non abbiamo difeso bene, loro hanno segnato molto facilmente e non siamo riusciti a lavorare né collettivamente né individualmente perché abbiamo perso molti duelli, ma questo è il calcio. Siamo tristi e delusi e condividiamo la tristezza dei nostri tifosi, ma dobbiamo guardare al futuro perché ci sono altre sfide da affrontare. Dobbiamo rimetterci in carreggiata”, ha aggiunto il tecnico italiano. “Possiamo perdere delle partite, ma non come abbiamo giocato nel primo tempo (…). Pensavo che dopo l’espulsione di Szczesny saremmo potuti rientrare in gioco, ma anche con la superiorità numerica non siamo riusciti a trovare soluzioni”. L’allenatore tedesco dei catalani, Hansi Flick, al primo titolo dal suo arrivo dell’estate scorsa, ha elogiato “la grande partita” dei suoi: “Questa squadra è incredibile, posso solo congratularmi con loro. Siamo rimasti uniti, abbiamo difeso e attaccato insieme. Questa è stata la chiave stasera. L’obiettivo è imparare da ogni partita e migliorare giorno dopo giorno”, ha riassunto parlando del Barcellona che ha giocato tre quarti del secondo tempo in 10. “Sono davvero orgoglioso (…) L’obiettivo dei grandi club è vincere titoli e noi lavoriamo duro per arrivarci. Ora dobbiamo dimostrare in ogni partita quanto siamo forti”.

