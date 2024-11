Taekwondo: Cito rieletto presidente Fita

agenzia

Il presidente uscente ha ottenuto 98,5% dei voti

ROMA, 03 NOV – Angelo Cito e’ stato confermato alla guida della Federazione Italiana Taekwondo. Il presidente in carica, candidato unico, ha ottenuto il 98,5% dei voti – 479 le schede bianche – dall’assemblea elettiva, svoltasi presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. Eletto come presidente per la prima volta nel 2016, Cito si appresta così ad iniziare il suo terzo mandato alla guida della Fita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA