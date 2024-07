Tajani ‘final six libiche segno di amicizia tra Paesi’

agenzia

Il ministro degli esteri: "Credo molto in diplomazia sport"

ROMA, 23 LUG – “Ringrazio il governo libico per aver fatto svolgere le finali del campionato in Italia, un segno di grande amicizia che abbiamo voluto ricambiare mettendo a disposizione le nostre strutture. Credo molto nella diplomazia dello sport e queste giornate rappresentano un momento importante nella nostra diplomazia”. Così Antonio Tajani, ministro degli esteri, alla premiazione della final six del campionato libico, sul rapporto che lega i due Paesi. Tajani, poi, sottolinea come “da settembre ci sarà la settimana dello sport nel mondo, la visita del presidente del consiglio è la dimostrazione del nostro interesse di rafforzare legame con un paese amico e fratello come la Libia”.

