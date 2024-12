Tassotti “Ibra? Giocare è una cosa, fare il dirigente un’altra”

agenzia

Al Milan "si sta facendo le ossa, qualche errore arriverà"

ROMA, 16 DIC – “Fare il giocatore è una cosa, il dirigente un’altra, soprattutto con quelle responsabilità, anche se non sono chiarissimi i suoi compiti. Ci vuole un po’ di esperienza, che Ibra non ha”. Mauro Tassotti, ospite di Radio anch’io Sport, ha parlato della fase difficile che il Milan sta attraversando e del ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel club. “Si sta facendo le ossa, magari qualche errore lo farà. E poi i risultati devono aiutarti, anche Galliani e Braida, quando i risultati non arrivavano, venivano contestati” ha ricordato Tassotti, a lungo in rossonero, prima da giocatore, quindi da allenatore.

