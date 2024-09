Tennis: Atp Tokyo; fuori al primo turno Arnaldi e Bellucci

agenzia

Resta in tabellone solo Berrettini

ROMA, 26 SET – Escono al primo turno Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, i due italiani impegnati oggi al “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships”, l’ATP 500 in corso all’Ariake Colosseum di Tokyo. Arnaldi, numero 33 del mondo, ha ceduto 6-3 6-2 contro lo statunitense Tommy Paul, numero 13 ATP e quinta testa di serie. Bellucci, n.103 ATP, arrivato al secondo turno a Washington la scorsa estate, si è arreso 6-4 6-2 contro il britannico Jack Draper, n.20 del mondo e fresco semifinalista allo US Open. Resta un solo azzurro in tabellone, Matteo Berrettini, che attende al secondo turno il vincitore della sfida tra Taylor Fritz, finalista allo US Open, e Arthur Fils.

