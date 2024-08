Tennis: Cincinnati, Musetti e Cocciaretto al secondo turno

agenzia

Oggi tornano in campo contro Tiafoe e Sabalenka

ROMA, 14 AGO – Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto accedono al secondo turno del torneo Atp e Wta 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 22enne carrarese n.18 al mondo ha battuto il 25enne cileno Nicolas Jarry (n.25) per 4-6 7-6(7/5) 7-6(7/4), mentre la 23enne anconetana (n.67) ha eliminato la 19enne statunitense Robin Montgomery (n.109) in 7-5 4-6 6-3. Oggi nel tabellone maschile primo turno per Matteo Berrettini contro il danese Holger Rune e per Matteo Arnaldi con l’argentino Tomas Etcheverry; per il secondo turno giocano Musetti contro l’americano Frances Tiafoe, il n.1 al mondo Jannik Sinner con lo statunitense Alex Michelsen e il derby azzurro fra Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Nel tabellone femminile oggi in programma il secondo turno della Cocciaretto contro la bielorussa Aryna Sabalenka.

