Tennis: Darderi e Fognini avanti a Maiorca, Nardi eliminato

agenzia

L'italia-argentino ha battuto lo spagnolo Martinez

ROMA, 24 GIU – Luciano Darderi e Fabio Fognini avanzano a Maiorca. Nel torneo Atp 250 sull’erba delle Baleari, l’italo-argentino (n.5) batte lo spagnolo Pedro Martinez in due set con il punteggio di 7-5 7-5, dopo una battaglia di quasi due ore. Al secondo turno Darderi troverà o l’altro spagnolo Jaume Munar, n.63 del ranking, o l’austriaco Sebastian Ofner, n.54 ATP. Avanza anche Fognini che, n. 97 del ranking in tabellone con una wild card, ha battuto per 7-6(4) 7-5(5), in un’ora e quaranta minuti di gioco, l’olandese Gijs Brouwer, n.190 del ranking. Il 37enne ligure dovrà vedersela o con lo statunitense Christopher Eubanks, reduce dai quarti ad Halle (ma soprattutto campione in carica a Maiorca), o con il ceco Jacub Mensik. Niente da fare invece per Luca Nardi: il 20enne di Pesaro, n.73 ATP, é stato superato per 6-2 2-6 7-5 dall’australiano Rinky Hijikata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA