Tennis: dopo US Open Sinner blinda n.1 ranking Atp

agenzia

Al momento ha 4105 punti di vantaggio sul n.2 Zverev

ROMA, 09 SET – Jannik Sinner ha virtualmente chiuso la corsa per il posto di numero 1 del mondo a fine stagione. Dopo la vittoria dell’US Open l’altoatesino guida il ranking con 11.180 punti, con più di 4mila punti di vantaggio sui rivali (4.105 sul secondo). Il numero 2, Alexander Zverev,ha 7075 punti; il numero 3 Carlos Alcaraz 6.690, il numero 4 Novak Djokovic 5.560. Daniil Medvedev, numero 5, ha 5.475 punti. In questo scenario Sinner, che inizia oggi la settimana numero 14 da numero 1, sarebbe praticamente, anche se non ancora matematicamente, certo di essere il primo italiano a chiudere una stagione da numero 1 del mondo. Anche se dal 30 settembre fino a fine stagione ha in uscita poco più del doppio dei punti rispetto a Zverev: 2180 contro 1.010. Sinner potrebbe diventare anche il primo giocatore a chiudere una stagione nel ranking ATP con più di 10.000 punti all’attivo dal 2017, quando ci riuscì Rafa Nadal, numero 1 di fine anno con 10.645 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA