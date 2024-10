Tennis: Iga Swiatek torna in campo, giocherà la B.J.King Cup

agenzia

La polacca, ora numero 2 mondiale, assente da inizio settembre

ROMA, 22 OTT – Assente dai campi da inizio settembre agli US Open, la polacca Iga Swiatek ha annunciato sui social che rappresenterà la Polonia nella fase finale della BJK Cup, in programma dal 13 al 20 novembre a Malaga in Spagna. “Ci vediamo a Malaga! Sono felice di annunciare che giocherò nelle finali della Billie Jean King Cup”. La Polonia debutterà contro la Spagna il 13 novembre. Scivolata al secondo posto della classifica Wta, cinque volte vincitrice di tornei del Grande Slam, Iga Swiatek non ha giocato da quando ha perso contro Jessica Pegula (n.4 Wta) ai quarti di finale dell’Us Open all’inizio di settembre. Ha saltato i tornei Wta 1000 di Pechino (25 settembre-6 ottobre), adducendo “ragioni personali”, e di Wuhan (7-13 ottobre), subito dopo essersi separata dal suo allenatore Tomasz Wiktorowski. La polacca è stata superata in classifica dalla bielorussa Aryna Sabalenka. Ora allenata dal belga Wim Fissette, Swiatek ha in programma di giocare al Masters (2-9 novembre), che riunirà a Ryad le otto migliori giocatrici della stagione.

