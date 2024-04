Tennis: Ivanisevic, Zimonjic é il coach giusto per Djokovic

agenzia

"Con Nole rapporti restano ottimi: spero vinca l'oro di Parigi"

ROMA, 03 APR – “Non so per quanto tempo Novak Djokovic andrà avanti a giocare, ma la persona giusta per lui è Nenad Zimonjic. Conosce molto bene Novak e ha grande competenza tennistica”: cosi’ Goran Ivanisevic, ex tennista croato e fino a pochi giorni fa coach di Nole Djokovic, ha commentato la scelta del nuovo allenatore da parte del n.1 del mondo. Ivanisevic, che per la prima volta dopo il divorzio da Djokovic ha detto la sua a Sport Klub, sito sportivo serbo, non è entrato nel dettaglio dei motivi che hanno portato il campione a decidere di cambiare. Perà ha ribadito che “la chimica durante gli allenamenti ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia”. Per questo, ha concluso Invanisevic, “auguro a Nole con tutto il cuore di riuscire a vincere l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024”.

