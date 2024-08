Tennis, Lorenzo Musetti e un bronzo atteso per cento anni dall’Italia

sport

Il toscano vince in tre set contro il canadese Auger Aliassime: l'ultima medaglia azzurra risaliva al 1924

Il momento atteso cento anni è arrivato sulla terra rossa del Roland Garros: l’Italia del tennis torna a conquistare una medaglia alle Olimpiadi. Lo fa con Lorenzo Musetti, vincitore della finale per il bronzo del singolare maschile di Parigi 2024 in tre set con il canadese Felix Auger-Aliassime. Sempre nella capitale francese, nel 1924 fu il conte Uberto de Morpurgo a conquistare un altro bronzo, finora era stata l’unica medaglia a cinque cerchi per lo sport della racchetta che tante soddisfazioni sta regalando ai tifosi italiani e che, dopo la rinuncia del numero 1 al mondo Jannick Sinner, pensava di tornare a casa a mani vuote.

E invece il medagliere italiano si aggiornerà ulteriormente: nella finale del doppio femminile le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno le russe, sotto bandiera neutrale, Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Sul campo Philippe-Chartrier, Musetti e Aliassime partono alla pari e accendono il Roland Garros con scambi a reti e sprazzi di spettacolo (tra cui un ‘tweener’ dell’azzurro, un colpo sotto le gambe), con l’italiano che conduce il match, si procura subito una chance di break ma poi la spreca a rete. Sul 4-4, però, il break si concretizza e Musetti chiude il primo set 6-4. La serata sembra insomma prendere subito la piega giusta, ma a inizio del secondo set il canadese alza il ritmo, Musetti sembra perdere in concentrazione, e tra i suoi errori e i servizi vincenti di Aliassime è subito break. Sullo 0-2, Musetti ha tre palle per strappare il servizio all’avversario e rimettersi in carreggiata, ma le spreca e tutte lasciando scappare sul 3-0 Aliassime. E’ il momento di crisi per Musetti, come conferma il secondo break subito. Sul 5-1 Aliassime va al servizio per rimettere in sesto il match, e lo fa.

All’ultimo duello, Musetti invece rimette in sesto la testa, e così game su game, in equilibrio fino al 3-3. Negli ultimi mesi il tennista azzurro ha compiuto grandi passi in avanti, in particolare sotto il punto di vista mentale. Non a caso, quindi nel momento decisivo, forse il più importante della carriera, viene fuori il suo miglior tennis. Uno smash per andare sul 4-3, poi il break del 5-3 mettendo in mostra colpi da maestro. Come la palla corta sul match point che chiude i conti. E fa scoppiare la festa azzurra.