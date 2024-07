Tennis: Nadal nel tabellone principale degli US Open

agenzia

Lo spagnolo ha vinto quattro edizioni del torneo

ROMA, 17 LUG – Rafael Nadal, quattro volte vincitore degli US Open (2010, 2013, 2017, 2019) è nell’elenco dei partecipanti al tabellone principale dell’edizione 2024. Lo spagnolo ha saltato l’evento tre volte negli ultimi quattro anni. Al 38enne mancino è stata concessa una classifica protetta che gli consente di essere nel roster per le due settimane di Flushing Meadows (26 agosto-8 settembre). Non è quindi detto che la carriera del maiorchino termini con i Giochi di Parigi (26 luglio-11 agosto). Nadal, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, ha giocato ieri la sua prima partita in singolare dal 27 maggio, battendo Leo Borg (figlio di Bjorn Borg) 6-3, 6-4 al Nordea Open di Bastad, in Svezia. Non impugnava la racchetta dalla sconfitta al primo turno contro Alexander Zverev al Roland-Garros.

