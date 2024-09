Tennis: Paolini ‘mi diverto e sogno di restare al top a lungo’

agenzia

L'azzurra n.5 al mondo: 'A Tirrenia sono diventata un'atleta'

ROMA, 21 SET – “Sogno di continuare a divertirmi, mi sto godendo ogni momento. Spero di mantenere questo livello il più a lungo possibile. Voglio godermela al massimo”. Jasmine Paolini, numero 5 del mondo e primo oro olimpico insieme a Sara Errani nella storia per l’Italia nel tennis, ha parlato così alle telecamere di Verissimo, su Canale 5. La numero uno azzurra, in corsa per partecipare alle WTA Finals in singolare e in doppio, punto di riferimento della nazionale che a Malaga proverà a conquistare la Billie Jean King Cup dopo la finale persa un anno fa, ha raccontato del suo amore per il tennis e il legame con la famiglia. “Mia mamma insegnava danza, mi portava con lei. Mio zio mi ha spinto a provare il tennis, e dalla prima volta non ho più smesso. Dopo un anno ho detto alla mamma: voglio fare solo tennis” ha detto la tennista, protagonista di una stagione super che l’ha vista in finale a Wimbledon e oro a Parigi nel doppio. “A 15 anni ho ricevuto la chiamata della Federazione per andare a Tirrenia, al centro tecnico nazionale. E’ stata una scelta per me fondamentale. Ho detto subito di sì, perché per me quella era la strada giusta. Ho capito cosa dovevo fare per diventare un’atleta. I miei genitori sono sempre stati entusiasti, e poi Tirrenia era anche vicina a casa, non temevano che mi avrebbero visto poco” ha sottolineato, non nascondendo l’emozione quando parla dei suoi cari. “Non avrei potuto desiderare una famiglia migliore” ha detto.

