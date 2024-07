Tennis: Paolini ‘ora le Olimpiadi, non voglio pormi limiti’

agenzia

'Vogue' dedica la copertina ad azzurra finalista a Wimbledon

ROMA, 15 LUG – “Ora il mio obiettivo sono le Olimpiadi: non vedo l’ora che comincino- Voglio credere di piu’ in me stessa, e non pormi limiti. Mai”. Jasmine Paolini ha gia’ messo alle spalle la delusione per la finale persa a Wimbledon, e si prepara a tornare a Parigi – dove ha giocato e perso la finale del Roland Garros – con tutti i riflettori accesi su di lei. Lo dimostra anche la copertina con intervista che le dedica Vogue. A chi sottolinea che la statura puo essere un handicap, in un tennis femminile sempre piu’ ‘fisico’, Paolini risponde serena. “In realtà non mi è capitato tante volte che me l’abbiano fatto notare Le persone a me vicine non mi hanno mai posto questo limite. Sicuramente se fossi stata alta qualche centimetro più forse mi avrebbe aiutato. Ma chi lo sa? Sinceramente in questo momento non mi pongo il problema, no? Penso a giocare con le armi che ho a disposizione”.

