Tennis: Paolini resta 6/a in classifica,Sabalenka punta la vetta

Swiatek sempre in testa, ma il vantaggio è ridotto

ROMA, 14 OTT – Quattro azzurre tra le prime cento tenniste al mondo, con Jasmine Paolini che si conferma la leader tra le italiane. Dopo la conclusione dell’ultimo WTA 1000 stagionale, quello di Wuhan, la classifica al femminile vede Paolini stabile al sesto posto, nonostante l’eliminazione ai quarti sul cemento cinese; l’azzurra è l’unica giocatrice presente sia nella top ten del singolare che in quella del doppio. Alle sue spalle fa quattro passi avanti Elisabetta Cocciaretto, numero 50, mentre risale sette gradini Lucia Bronzetti, ora numero 78. Due posizioni in meno per Sara Errani: la veterana azzurra, ritornata quest’anno per l’ennesima volta in top cento (e in top ten di doppio), è ora numero 90. Perde altre ventuno posizioni Martina Trevisan. Due le variazioni nella top ten del ranking. In testa c’è sempre Iga Swiatek: la 23enne polacca, a causa della scelta di saltare per intero tutti i tornei asiatici, vede ridursi ad appena 69 punti il vantaggio sulla trionfatrice di Wuhan, la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre sul terzo gradino del podio – staccata però di ben 3.743 punti dalla 26enne di Minsk – torna la statunitense Coco Gauff che, grazie alla semifinale nel “1000” cinese, scavalca la connazionale Jessica Pegula, ora quarta.

