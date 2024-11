Tennis: Sinner a Torino; cori da stadio, ‘ci vediamo presto’

agenzia

I tifosi continuano a stazionare di fronte all'albergo del n.1

TORINO, 04 NOV – Dopo l’accoglienza trionfale di ieri, con cori da stadio intonati da chi ha fatto perfino 12 ore di attesa davanti all’hotel Principi di Piemonte pur di vederlo, oggi Jannik Sinner ha continuato a ricevere dimostrazioni di grande affetto da parte della gente di Torino e di chi si trova nel capoluogo piemontese per assistere alle Atp Finals che cominceranno domenica. “Ci vediamo presto”, insieme ad ampi gesti di saluto, è quanto Sinner ha regalato ai suoi tifosi, molti dei quali si trovano ancora nei pressi dell’albergo dove alloggia il numero uno del tennis mondiale. Intanto per Jannik è in programma lo svolgimento dei test fisici al J-Medical, centro sportivo della Juventus. Poi comincerà l’avvicinamento alle Finals, con il via agli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting previsto per domani.

