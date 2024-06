Tennis: Sinner, ‘domani sarà comunque un bel giorno’

agenzia

L'altoatesino in finale ad Halle, sfiderà il polacco Hurkacz

ROMA, 22 GIU – “Ho vinto quattro partite dure, è una bella preparazione per Wimbledon; poi la prossima settimana non giocherò e sarà un bene per me e per il mio corpo”: così Jannik Sinner al termine della semifinale del torneo di Halle vinta contro il cinese Zhang Zhizhe. “E’ stata una partita dura, con più scambi rispetto a ieri ed è quello che mi serviva – ha aggiunto l’altoatesino – Oggi Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set point nel secondo. Ma sull’erba può succedere tutto”. Parlando della finale di domani che lo vedrà sfidare il suo compagno di doppio, il polacco Hubert Hurkacz, Sinner ha concluso, “sarà molto equilibrata, lui sull’erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis”.

