Tennis: Wta Toronto; Coco Gauff eliminata dalla russa Shnaider

La statunitense, n.2 al mondo, sconfitta per 6-4 6-1

ROMA, 10 AGO – La statunitense Coco Gauff, numero 2 al mondo e campionessa in carica degli Us Open, è stata battuta per 6-4 6-1 dalla russa Diana Shnaider al terzo turno agli Wta 1000 Canadian Open a Toronto. Shnaider ha conquistato la sua prima partita contro una top 10. La russa, numero 24 al mondo, cerca il suo quarto titolo Wta dell’anno dopo quelli conquistati in Thailandia, a Bad Homburg e a Budapest.

