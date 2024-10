Tennis:Bronzetti ko, americana Dolehide in finale Guangzhou Open

agenzia

L'azzurra manca quattro match point e poi cede alla statunitense

ROMA, 26 OTT – Niente finale per Lucia Bronzetti al ‘Guangzhou Open’. La tennista azzurra ha ceduto alla statunitense Caroline Dolehide in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(9), dopo aver mancato quattro match point nel tie-break decisivo. Nella sua seconda finale in carriera Dolehide affronterà, nel Wta 20 cinese, Olga Danilovic, figlia dell’ex stella del basket (e idolo dei tifosi della Virtus Bologna) Predrag Danilovic.

