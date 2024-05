Torino: Juric, ‘Rush finale con le più forti d’Italia’

agenzia

Tecnico granata: "Cercheremo di fare più punti possibili"

TORINO, 27 APR – “Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d’Italia: l’Inter ha vinto meritatamente e faccio i complimenti, poi avremo il Bologna che gioca un bellissimo calcio, dovremo essere al massimo per fare più punti possibili”: così il tecnico del Torino, Ivan Juric, si prepara ad affrontare i nerazzurri nel giorno della festa scudetto. “Giocano davanti ai loro tifosi e vorranno dimostrare il loro valore, ma non deve interessarci – continua in conferenza stampa – e non voglio più vedere prestazioni come quella contro il Frosinone: non mi è proprio piaciuta, voglio rivedere il mio Toro”. E sulle scelte di formazione: “Tameze potrebbe tornare a centrocampo, Pellegri è a disposizione mentre Sazonov è ancora fuori – conclude Juric – e ci sono tanti giocatori che devono alzare il livello delle loro prestazioni. Sanabria? È stato anche sfortunato, ha cinque partite per fare bene”.

