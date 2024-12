Torino: Vanoli, siamo consapevoli del momento

agenzia

Coco 'dobbiamo lavorare per superarlo, a Genova è una finale'

TORINO, 01 DIC – “Contro una grande squadra abbiamo fatto una buona partita, sono un po’ arrabbiato perché avremmo dovuto creare di più e metterci maggiore coraggio e siamo consapevoli del momento, tutti dobbiamo fare meglio”. Così il tecnico del Toro, Paolo Vanoli, dalla sala conferenze del ‘Grande Torino’ commenta il ko col Napoli, ottava sconfitta nelle ultime dieci gare ufficiali. Tra i protagonisti in negativo c’è stato Saul Coco, il quale si è divorato un gol a pochi passi dalla porta completamente vuota: “Chiedo scusa a tutti per l’errore, pensavo che il pallone mi arrivasse un po’ più avanti e non ho avuto il tempo per calciare bene” il punto di vista del difensore sull’occasionissima fallita. “Sappiamo di essere in un momento brutto, ma in spogliatoio siamo tutti forti a livello mentale – conclude il difensore – e sappiamo bene che a Genova sarà una finale: stiamo lavorando tanto, dovremo farlo ancora più duramente per superare questo periodo”.

