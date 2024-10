Tripletta di Lewandowski, tutto facile per il Barcellona

agenzia

La squadra di Flick batte l'Alaves e si riporta a+3 sul Real

VITORIA, 06 OTT – Una tripletta di Robert Lewandowski realizzata nei primi 32 minuti regala al Barcellona il successo sul campo dell’Alaves e riporta il lub ‘blaugrana’, primo in classifica, a +3 sul Real Madrid, che ieri aveva battuto il Villarreal per 2-0. Con l’ ‘hat trick’ di oggi il bomber polacco ha raggiunto quota 10 reti in 9 partite di campionato. Per una volta, in ombra Lamine Yamal, sostituito da Ansu Fati nel corso del match. L’Alaves, invece, recrimina sulle due reti annullate per fuorigioco, una nel primo tempo a Martinez e una al difensore Mourino.

