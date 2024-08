Udinese: con il Como per continuare a sognare

agenzia

In campo calciatori della scorsa stagione rigenerati da Runjaic

UDINE, 29 AGO – La seconda gara casalinga consecutiva, ospitando le neopromossa Como, per continuare a sognare. E’ quanto si augurano i tifosi dell’Udinese che sono passati nell’arco di soli tre mesi dalla disperazione – il 26 maggio, a 20′ dalla fine a Frosinone, erano retrocessi – ai sogni di gloria, sperando di assestarsi (momentaneamente) nei piani alti della classifica. Per cercare i tre punti, ci si affiderà di nuovo ai calciatori della scorsa stagione, rigenerati dalla cura Runjaic, salvo Karlstrom, che sarà inserito a centrocampo per un Lovric ancora appannato. In difesa, vista l’imminente partenza di Perez verso Porto, dovrebbe essere inserito Kabasele, con Giannetti dirottato a destra. Sulle fasce, Zemura prenderà il posto dello squalificato Kamara. Dietro a bomber Lucca, agiranno Thauvin e Brenner, ma Ekkelenkamp e Iker Bravo rappresentano ottime alternative. Restano out gli attaccanti cileni Sanchez e Pizarro.

