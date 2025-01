Udinese, il difensore Abankwah in prestito al Watford

agenzia

Il giocatore irlandese ha prolungato con i friulani fino al 2029

UDINE, 16 GEN – Udinese Calcio ha annunciato di aver rinnovato il contratto con James Abankwah, capitano della nazionale irlandese under 21, fino al 30 giugno 2029. La sigla del prolungamento è arrivata poco prima della cessione al Watford FC, club al quale si trasferisce in prestito fino al 30 giugno. Le due società sono entrambe di proprietà della famiglia Pozzo e hanno in comune il direttore dell’area tecnica del Gruppo, Gianluca Nani. Abankwah, che compie 21 anni proprio oggi, sarebbe dovuto andare in prestito fin dalla scorsa estate, ma è rimasto a Udine su precisa indicazione di Kosta Runjaic, che lo ha indicato come una delle migliori sorprese del ritiro austriaco e ha deciso di tenerlo per il girone d’andata, anche per far fronte all’emergenza della difesa friulana.

