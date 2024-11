Udinese, verso la Juve con tante incognite

agenzia

In attacco potrebbe essere riproposta la coppia Lucca-Bravo

UDINE, 31 OTT – L’Udinese si lecca le ferite dopo la clamorosa sconfitta di Venezia, dove era in vantaggio per 2-0 e in totale controllo del match. Per affrontare la Juventus nell’anticipo di sabato pomeriggio – si sfidano la squadra con il maggior numero di pareggi, 6, e quella friulana che invece ha impattato solo una gara delle 10 disputate, la prima a Bologna -, Runjaic dovrebbe affidarsi nuovamente al tandem d’attacco Lucca-Iker Bravo, con Davis pronto a subentrare. Anche capitan Thauvin ha messo minuti e si candida per l’ultima mezz’ora di gara. In difesa torna Kabasele per un Giannetti apparso svagato e fuori forma. Centrocampo confermato con Lovric, Karlstrom e Payero, ma Ekkelenkamp ha smaltito l’influenza ed entrerà nelle rotazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA