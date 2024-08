Us Open: Errani-Paolini escono nel torneo di doppio

agenzia

Le azzurre battute a sorpresa dalla coppia Dart-Parry

ROMA, 30 AGO – Sara Errani e Jasmine Paolini, seste teste di serie del seeding, escono al secondo turno del torneo di doppio femminile degli Us Open. Le campionesse olimpiche si fanno sorprendere in tre set dalla coppia composta dalla britannica Harriet Dart e dalla francese Diane Parry. La azzurre cedono per per 7-6(3) 3-6 6-3. In gara ancora un’italiana. Si tratta di Angelica Moratelli che in coppia con la rumena Jaquelin Cristian accede al terzo turno dopo aver battuto per 6-3 6-4 la croata Petra Martic e la statunitense Shelby Rogers.

