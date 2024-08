US Open: Vincono anche Cobolli e Bellucci

agenzia

N.31 del mondo batte Duckworth, l'altro fa fuori Wawrinka

NEW YORK, 28 AGO – Flavio Cobolli, 22enne n. 31 del mondo, si è qualificato per il secondo turno dell’US Open battendo in quattro set, per 6-1 4-6 6-4 6-4, l’australiano James Duckworth E’ andato al secondo turno anche Mattia Bellucci, che dopo aver conquistato per la prima volta un posto nel tabellone principale dell’US Open si è imposto sul campione del 2016 Stan Wawrinka, veterano alla 17/a presenza a Flushing Meadows. 6-4 7-6 6-3 in 2 ore e 13 minuti di gioco il punteggio a favore di Bellucci.

