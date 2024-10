Usa: al via Leclerc brucia tutti, da quarto a primo

agenzia

Ferrarista approfitta del varco lasciato da Norris e Vertappen

ROMA, 20 OTT – Partenza spettacolare del GP degli Usa di F1. Charles Leclerc ha approfittato della bagarre tra Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen, seguiti da Carlos Sainz (Red Bull) per bruciarli tutti e portarsi dopo poche curve dalla quarta alla prima posizione, davanti a, nell’ordine, Verstappen, Norris e Sainz. Al terzo giro è entrata in pista la safety car per l’uscita di pista di Lewis Hamilton (Mercedes).

