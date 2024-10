Vela, una barca sequestrata agli scafisti sarà con un equipaggio di magistrati e forze dell’ordine al Trofeo Ciaccio Montalto

la competizione

Ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto affiancheranno le toghe nel corso del trofeo in ricordo del magistrato vittima della mafia a Erice

La regata di vela intitolato a Giangiacomo Ciaccio Montalto, magistrato vittima di Cosa nostra a Erice nel 1983, avrà quest’anno un’attrazione in più, fortemente simbolica: in acqua ci sarà «Vega», una barca confiscata a scafisti con un equipaggio di magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto. Ci saranno anche loro a contendersi l’edizione numero 7 del trofeo, regata d’altura nelle acque che si terrà fra Trapani e le isole Egadi. Prime prove in acqua sabato e domenica prossimi, epilogo atteso nel fine settimana tra il 26 ed il 27 Ottobre, con le ultime due giornate in mare, condizioni meteo permettendo.