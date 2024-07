Wimbledon: Binaghi, qui dopo tanta pioggia il cielo è azzurro

agenzia

N.1 Fitp: risultati Musetti e Paolini valgono di più per sistema

ROMA, 10 LUG – “Lorenzo non lo scopriamo oggi, è un giocatore incredibile, come Jannik (Sinner, ndr) anche oggi ha dimostrato non solo il suo livello ma anche che può continuare a crescere e migliorare”. Parola del presidente della federtennis Angelo Binaghi dopo la semifinale conquistata da Lorenzo Musetti a Wimbledon. “Secondo me avrebbe potuto vincere più facilmente. Il cielo è azzurro qui a Wimbledon finalmente dopo dieci giorni di pioggia”. “Paradossalmente – indica Binaghi – questi risultati di Lorenzo e Jasmine (Paolini, ndr) possono valere per il sistema addirittura di più di quelli di Jannik che è il leader e un fenomeno straordinario. Questo significa che non c’è solo Jannik, non c’e’ un fenomeno, un campione che ci ha mandato il Padre Eterno, ma c’è un sistema che funziona finalmente. Non montatevi la testa perchè il sistema non è la federazione, è anche la federazione, ma sono i circoli, gli insegnanti di tennis molto più preparati di vent’anni fa, sono i dirigenti”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA