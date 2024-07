Wimbledon: Sinner batte Shelton e vola ai quarti

agenzia

Il n.1 mondiale si è imposto in tre set sull'americano

ROMA, 07 LUG – Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il n.1 del mondo ha battuto l’americano Ben Shelton in tre set con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 in poco più di due ore di gioco, annullando anche quattro set point all’avversario. Il tennista azzurro è tra i migliori otto dello slam londinese sull’erba ed è il primo italiano a centrare i quarti ai Championships per tre volte. Sinner al prossimo turno affronterà Dimitrov o Medvedev.

