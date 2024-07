++ Wimbledon: tre azzurri ai quarti, c’è anche Musetti ++

agenzia

L'azzurro batte Perricard e raggiunge Sinner e Paolini

ROMA, 08 LUG – Lorenzo Musetti si qualifica ai quarti del torneo di Wimbledon: è il terzo italiano dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini. L’italiano ha battuto per 4-6 6-3 6-3 6-2 il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.58 Atp). Nel prossimo turno affronterà il vincente tra Fritz e Zverev. Musetti, numero 22, raggiunge così Jannik Sinner e Jasmine Paolini nei quarti a Wimbledon, eguagliando il record di presenze azzurre nei quarti di uno Slam in singolare che risale al Roland Garros 1948. Wimbledon 2024 è il settimo Slam con due italiani nei quarti in singolare maschile.

