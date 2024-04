Wta Stoccarda: Paolini lotta con Rybakina ma esce ai quarti

agenzia

L'azzurra n.14 del ranking porta al 3/o set la kazaka n.4

ROMA, 19 APR – Jasmine Paolini è stata eliminata dal torneo Wta 500 di Stoccarda (Germania), battuta in tre set dalla kazaka Elena Rybakina (n.4) che si è imposta con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. L’azzurra n.14 al mondo, che ieri aveva battuto in due set la tunisina Ons Jabeur (n.9), ha messo in difficoltà la forte avversaria: ha vinto il secondo set e provato ad allungare all’inizio del terzo, dove ha ottenuto due game di vantaggio prima di cedere a sua volta il servizio e subire il ritorno della rivale. Domani, in semifinale, Rybakina dovrà vedersela con vincente del match tra la polacca Iga Swiatek, n.1 al mondo e bi-campionessa in carica, e la britannica Emma Raducanu, attuale numero 303 del ranking ed in tabellone con una wild card.

