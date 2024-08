L’app e l’edicola digitale ancora sotto attacco hacker: i “pirati” inviano agli abbonati notifiche ed e-mail

CYBERSICUREZZA

A rivendicare la violazione è stato il collettivo Alpha Team che informa di avere a disposizione i dati di 77 aziende italiane

Quando il problema sembrava in via di risoluzione, abbiamo scoperto che l’applicazione de La Sicilia e l’edicola digitale del quotidiano sono ancora sotto attacco hacker. Ieri sera sembrava tornato tutto a posto, ma questa mattina alcune notifiche push sui cellulari e alcune e-mail hanno fatto capire a tutti gli abbonati che la violazione informatica è ancora in corso.

A rivendicare l’attacco è stato il collettivo Alpha Team, un gruppo di pirati informatici capitanato da un fantomatico Z0rg, già responsabile nelle ultime settimane di diverse azioni illegali su alcuni importanti database. Stavolta Alpha Team rivendica di aver preso il controllo di due imporanti Cms (Content Management System) attraverso un bug della sicurezza. In un noto forum (Breach Forum) Alpha Team ha pubblicato un post in cui riporta le aziende che utilizzano questa tecnologia Cms, e che sono affiliate con le due aziende che la propongono, ovvero Navigaglobal e Miles33.

L’app de La Sicilia e la sua edicola digitale si riforniscono proprio da quest’ultimo operatore, Miles33, provider di soluzioni per i media e sistemi informatici per l’editoria. Miles33 ha clienti in oltre 29 paesi, tra cui figurano importanti players dell’editoria ma non solo.

Alpha Team ha dichiarato di avere a disposizione i dati di 77 aziende italiane, tra i quali email, password e altri dati personali. A dimostrazione di ciò i pirati informatici oggi hanno inviato notifiche push ed e-mail ai nostri abbonati per informarli di aver in mano i dati sensibili: i cybercrimiali – che minacciano di diffondere i dati di cui sono in possesso e accusano la nostra azienda di non avere a cuore la privacy degli abbonati – hanno chiesto un riscatto per liberare la “galassia” di siti che fanno riferimento a Miles33. ma in realtà la sicurezza degli utenti è una priorità per La Sicilia. E oggi abbiamo presentato anche una denuncia alla polizia postale che ha già avviato le indagini. Gli utenti sono pregati di non cliccare sui link inviati per non correre rischi.