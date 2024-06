A Favignana è vietato passeggiare in costume da bagno: l’ordinanza del sindaco

estate

Il provvedimento in vigore dal primo giugno e fino al 30 settembre

Vietato circolare in costume da bagno e/o a torso nudo nel centro storico, a eccezione delle aree balneabili, e accedere nel Palazzo Florio, nell’ex stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica e nella sede del Palazzo comunale. Lo stabilisce un ordinanza del sindaco Francesco Forgione «al fine di garantire il pubblico decoro durante il periodo estivo, caratterizzato da un elevato afflusso turistico dall’1 giugno e fino al 30 settembre».