Cadavere di un uomo trovato a Petrosino

Carabinieri

La pista più accreditata sembra quella del suicidio

Un uomo è stato trovato senza vita a Petrosino, nel trapanese. Aveva circa 50 anni e sembra che soffrisse di problemi psichici. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi della Cantina Sociale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale per effettuare tutti gli accertamenti necessari e chiarire le cause del decesso. La pista più accreditata sembra quella del suicidio. Indagini sono in corso.

