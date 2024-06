Comunali, a Mazara del Vallo vince al primo turno il sindaco uscente Salvatore Quinci

LE ELEZIONI

A Mazara del Vallo (Trapani) vince al primo turno il sindaco uscente Salvatore Quinci che si attesta, al momento, al 48%; l’avvocatessa Vita Ippolito, secondo i dati parziali, è al 29%, mentre Nicola Cristaldi, già sindaco della città e presidente dell’Ars, terzo.

Salvatore Quinci è sostenuto da FdI, Libertà di Cateno De Luca e da altre tre liste civiche. Ippolito, invece, è sostenuta dalla Dc, Forza Italia e da tre liste civiche. Cristaldi, infine, è sostenuto da 4 liste civiche. A Mazara del Vallo si sono recati alle urne 27.542 elettori (63,87%) su 43.121 aventi diritto al voto.

«La mia vittoria è del popolo, perché sono i cittadini a decidere chi deve guidare la città. E i mazaresi hanno scelto me», ha detto Salvatore Quinci. È la prima volta, da quando è stata introdotta l’elezione diretta del sindaco, che in città viene eletto il sindaco a primo turno. Lo scrutinio non è ancora concluso, ma il candidato è al 48% di preferenze.

Funzionario dell’Agenzia delle entrate, Quinci ha amministrato la città per cinque anni. «Questa è una candidatura che non è stata imposta da nessun leader di partito – ha detto Quinci – e il responso delle urne boccia Nicola Cristaldi. È il tramonto dei politici che immaginano di manovrare da dietro le quinte strategie e accordi. I cittadini hanno riconosciuto il lavoro della mia amministrazione, perché mi hanno considerato uno di loro».

Lo sconfitto

«I dati si commentano da soli e, per quel che mi riguarda, esprimo delusione per il mio risultato – ha detto il candidato a sindaco Nicola Cristaldi -. Mi spiace aver trascinato tanti ragazzi in quella che sembrava una operazione rivoluzionaria ma che non sono stato in grado di far capire».