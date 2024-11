Due nuove specie di piante scoperte nel Trapanese: una è stata dedicata a Zichichi

Scienza

Si tratta di piante fin ora confuse con altre specie dello stesso genere

Scoperte e descritte due specie di piante nuove per la scienza nel Trapanese. Una è stata dedicata al fisico Antonino Zichichi, fondatore del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.Il 18 novembre scorso la rivista scientifica «Flora Mediterranea», edita a Palermo dalla Fondazione Internazionale pro Herbario Mediterraneo, ha pubblicato uno studio sulla ricchezza e diversità biologica del genere «crataegus» in Sicilia. Lo studio ha permesso di descrivere due specie nuove per la scienza, entrambe endemiche della Sicilia occidentale, in particolare dell’agro ericino. Si tratta di piante fin ora confuse con altre specie dello stesso genere. L’equipe di botanici, autori dello studio, guidata dal prof. Francesco Maria Raimondo, già direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo – progettista e direttore dei lavori di restauro del Giardino del Balio di Erice – è costituita anche dai professori Giuseppe Venturella e Vivienne Spadaro dell’Università di Palermo, e dai ricercatori esterni Pasquale Marino e Leonardo Scuderi.