Ex autista di un ex deputato fa causa e chiede al politico 64mila euro

Nel Trapanese

«Sono stato l’autista dell’ex onorevole Eleonora Lo Curto dal 2018 al 2022. Ho avuto un contratto part-time per 24 ore settimanali, ma di fatto lavoravo per più ore». Lo sostiene un marsalese di 48 anni Davide Sorrentino, che adesso lavora come guardia giurata, che ha fatto ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Marsala per chiedere di avere riconosciuto le differenze retributive dall’esponente politico. Differenze che il legale del lavoratore, l’avvocato Antonino Marra, ha quantificato in oltre 64mila euro. La causa ha già visto la celebrazione di alcune udienze.