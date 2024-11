Processo Airgest, tutti gli imputati assolti dall’accusa di peculato

Aeroporti

Il presidente Ombra: "L’assoluzione di oggi per me, per tutti i soggetti coinvolti e per l’Airgest, mi spinge ad andare avanti"

Si è chiusa la vicenda giudiziaria, iniziata nel 2018, che vedeva coinvolti alcuni amministratori pro-tempore dell’Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani. Il Tribunale ha assolto gli imputati dall’accusa di peculato, riqualificando il reato contestato nel nuovo articolo 314 bis del codice penale e stabilendo che “il fatto non costituisce reato”. Per uno degli imputati l’assoluzione è stata pronunciata “perché il fatto non è stato commesso”. “Sono stati mesi di attesa, ma anche di preoccupazione mista a rabbia, a tratti anche smarrimento. Ma sono stati mesi in cui il mio incrollabile impegno nel portare avanti un progetto sempre in volo, non è mai venuto meno nemmeno per un secondo – scrive in una nota Salvatore Ombra, presidente di Airgest – e ciò che lo ha reso ogni giorno più forte, è stata la indiscussa fiducia nella giustizia, quella vera che oggi ha dimostrato ancora una volta, coerente con i miei principi, di rappresentare sempre e comunque una certezza forte del nostro ordinamento. Che non guarda strumentalizzazioni, condizionamenti, umori, e soprattutto a fatti politici, ma che si concentra solo sulla verità.