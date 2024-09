Rischio emergenza rifiuti: la Trapani Servizi sospende il conferimento

Trapani

La sospensione momentanea è dovuta a ritardi per ottenere le autorizzazioni necessarie a trasferire i rifiuti e i materiali misti prodotti dal trattamento nell’impianto di Siculiana

Rischio emergenza rifiuti a Trapani per la sospensione del conferimento alla Trapani Servizi. L’impianto, che era stato riaperto da 40 giorni, ieri è fermato per problemi legati all’accumulo dei rifiuti secchi non trattati, che hanno superato i limiti consentiti. La sospensione momentanea è dovuta a ritardi per ottenere le autorizzazioni necessarie a trasferire i rifiuti e i materiali misti prodotti dal trattamento nell’impianto di Siculiana.Il 20 agosto l’azienda aveva comunicato un rallentamento delle attività e Il 28 agosto la Trapani Servizi ha annunciato che dal 2 settembre avrebbe ridotto del 30% il conferimento, fino alla sospensione comunicata ieri.