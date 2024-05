Spento l’incendio che ha distrutto 130 ettari di verde a Castellammare del Golfo

Ambiente

Spento questa mattina, intorno alle 10, con l’intervento di due elicotteri e poi di due Canadair, l’incendio su monte Inici, a Castellammare del Golfo. Il rogo si era sviluppato nella mattina di ieri da contrada Gagliardetta-Piano Principe interessando due fronti: uno verso la zona Firriato e l’altro alla Vaccheria, nella parte sud della montagna che sovrasta Castellammare del Golfo. Dopo circa 9 ore, l’incendio era stato domato intorno alle 20,15, con l’intervento di due Canadair. Ma intorno alla mezzanotte, a causa del vento, è ripreso il rogo nella parte impervia della montagna, dove solo i Canadair possono provare a spegnere le fiamme.