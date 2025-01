Valle del Belice, i sindaci contro le pale eoliche: «È un’invasione, alte fino a 200 metri»

La protesta

Nell'anniversario del devastante terremoto di 57 anni fa, gli amministratori locali chiedono alla Regione linee guida specifiche per gli impianti

Nel 57esimo anniversario del devastante terremoto del 1968, i sindaci della Valle del Belice hanno deciso di autoconvocarsi per chiedere al governo della Regione linee guida specifiche che impediscano lo scempio del paesaggio con quella che definiscono «un’invasione di pale eoliche alte fino a 200 metri e distese enormi di pannelli fotovoltaici» sul nostro territorio.

A farsi promotrice dell’iniziativa: la prima cittadina di Montevago (Agrigento), la deputata regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo: «Noi sindaci – dice – ci siamo autoconvocati per venerdì pomeriggio 17 gennaio nella biblioteca comunale del mio comune proprio per assumere una iniziativa forte e condivisa. Lo faremo insieme ad associazioni e liberi cittadini, perché il fenomeno della produzione di energia alternativa, contro cui naturalmente non abbiamo nulla, si sta estendendo in maniera esagerata e preoccupante, non tenendo conto della tutela del nostro straordinario paesaggio e delle possibilità di utilizzarlo a fini turistici».