A Complete Unknown, Bob Dylan rinasce con Chalamet

Film autobiografico sul cantautore al cinema in Usa a Natale

(di Gina Di Meo) (ANSA) – NEW YORK, 28 NOV – ‘Timothée Chalamet scivola in Bob Dylan eseguendo quella che potrebbe essere la performance dell’anno’. A poco più di un mese dall’uscita negli Stati Uniti (il 25 dicembre, mentre in Italia il 23 gennaio 2025 ) della biopic su Bob Dylan, arrivano le prime reazioni a ‘A Complete Unknown’, in cui uno straordinario Chalamet interpreta un giovane Bob Dylan che arriva a New York dal Minnesota nel 1961 armato solo di una chitarra e un talento straordinario. All’epoca ha solo 19 anni e comincia a forgiare amicizie intime con le icone musicali del Greenwich Village in quella che è un’ascesa rapidissima che culmina in una performance rivoluzionaria e controversa nel 1965 che riecheggerà in tutto il mondo. Scritto e diretto da James Mangold (Indiana Jones e il quadrante del destino), A Complete Unknown, distribuito da Searchlight Pictures e in italia da The Walt Disney Company Italia, prende il titolo da un verso della canzone ‘Like a Rolling Stone’ (1965). Nel cast ci sono, Edward Norton come il cantante folk Pete Seeger, Elle Fanning come Sylvie Russo, personaggio basato su Suze Rotolo, fidanzata e musa di Dylan. E’ anche la donna che compare abbracciata al cantante sulla copertina dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan (1963), il suo secondo in studio. Monica Barbaro è Joan Baez, Boyd Holbrook è Johnny Cash e Scoot McNairy è Woody Guthrie. “Prima di sapere del progetto della sceneggiatura – ha spiegato Chalamet durante una proiezione a New York – il mio rapporto con la sua musica era praticamente inesistente. Da ragazzo frequentavo la casa di un amico di mio padre che era ossessionato da lui e aveva un ritratto di Dylan di Daniel Kramer, mi era quindi noto il suo volto. Mi sono tuffato nella sua musica quando anni fa sono stato contattato per il progetto. Ero agli inizi della mia carriera (circa sei anni fa, ndr) e ho guardato una sua conferenza stampa del 1965 a San Francisco. Mi sono ispirato a lui durante le mie prime conferenze stampa”. L’attore ha confermato che interpreta dal vivo tutte le canzoni nel film. Ha detto anche che fondamentale per il film è stato catturare lo spirito di Dylan e lo ha fatto attraverso la musica, in modo del tutto personale. “La musica è personale”, ha sottolineato. Chalamet si è calato completamente nel personaggio al punto dall’aver preteso di essere chiamato Bob Dylan sul set. Ha anche proibito qualsiasi visita durante le riprese. “La cosa che mi faceva quasi andare nel panico prima di addormentarmi – ha detto in un’intervista a Rolling Stone – era il timore che, facendo magari una telefonata o distraendomi, avrei potuto perdere anche un solo momento di scoperta del personaggio, per quanto pretenzioso questo possa sembrare. Ho avuto tre mesi per interpretare Bob Dylan dopo cinque anni di preparazione, e quindi, mentre lavoravo sul personaggio, la mia attenzione era tutta per lui. Meritava questo ed altro. Dio mi perdoni se mi è sfuggito qualcosa mentre ero Timmy. Potevo essere Timmy per il resto della vita”. “Il film è un vero tour de force – ha detto il critico Scott Menzel – la performance di Chalamet non è solo una questione di voce e look ma piuttosto di tutte le piccole sfumature e stravaganze che rende alla perfezione”. A Complete Unknown uscirà in tempo per la corsa all’Oscar. Chalamet già viene visto come candidato a miglior attore protagonista. In caso di vittoria farebbe storia come il più giovane attore nel ruolo da protagonista. Il prossimo marzo, quando si svolgerà la cerimonia degli Oscar, avrà infatti 29 anni e 75 giorni. L’attuale primato è di Adrien Brody, vincitore della statuina nel 2003 per il ruolo di Władysław Szpilman nel film biografico Il pianista di Roman Polanski. Brody è anche il protagonista di The Brutalist, pellicola del 2024 diretta da Brady Corbet

