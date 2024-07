A fuoco bosco nel Chianti senese, in azione 2 elicotteri

agenzia

A Gaiole in Chianti, spegnimento complicato dal vento

GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 30 LUG – Un incendio boschivo è scoppiato in località a Nusenna, a Gaiole in Chianti (Siena). Lo rende noto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Una colonna di fumo è visibile anche da grande distanza. Sul posto sono state inviate otto squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali insieme a due elicotteri della flotta della Regione Toscana. Le operazioni di spegnimento sono complicate dal vento di nord-est che soffia sulla zona, rendendo più difficile il controllo delle fiamme.

